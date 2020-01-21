Рига, , 17:19 — REGNUM Служба государственных налогов (СГД) Латвии перевела в бюджет страны 9,916 млрд евро, что на 97,268 млн или почти 1% больше запланированного. Об этом пишет портал Nra.lv.

По данным журналистов, общие доходы бюджета Латвии в сравнении с предыдущим периодом выросли до 508,77 млн евро, или на 5,4%. В СГД отмечают, что главным образом рост сбора налогов в стране наблюдался за счёт «увеличения собираемости налога на рабочую силу». Обязательные социальные выплаты в бюджет выросли на 3,1%, составив 3,51 млрд евро, а объём подоходного налога увеличился на 12,5% и достиг 1,947 млрд евро.

Отмечается, что общий объём сбора НДС по итогам прошлого года в стране вырос на 7,8%, или на 191,378 млн евро.