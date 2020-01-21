Москва, , 16:25 — REGNUM Страны Евросоюза исчерпали механизмы стимулирования экономики и теперь перезапуск экономического роста там возможен только через кризис. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков на телеканале «Россия 24».

«Проблема для Европы заключается в том, что некуда двигаться вниз с процентными ставками. Уже имеются отрицательные ставки, у них нет возможности для манёвра. Главный манёвр — это кризис и реструктуризация всей экономической системы, чтобы здоровые части экономики вышли из этого кризиса и начали развиваться, двигать вперёд. А всё, что тянет вниз, должно умереть», — заявил Аксаков.

«Политики на это не согласятся, конечно. Проблема заключается в том, что двигать вниз некуда», — подчеркнул он.

Согласно последнему опросу руководителей крупнейших компаний мира PwC, доля руководителей, пессимистично настроенных в отношении роста мировой экономики, за два года выросла в 10 раз и достигла рекордно высокого уровня. В частности, 53% респондентов прогнозируют замедление темпов роста. В 2019 году таких респондентов было 29%, а в 2018 году доля пессимистов составляла лишь 5%.