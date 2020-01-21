Ташкент, , 14:55 — REGNUM Церемония открытия первой в Туркестане криптовалютной биржи UzNEX прошла в Корейском культурном центре в Ташкенте, сообщает агентство «УзА».

Организатором мероприятия стал фонд поддержки развития цифровой экономики «Цифровое доверие» при президенте республики. В этот же день состоялась международная конференция. Учредителем криптобиржи в Узбекистане является компания Kobea Group.

Отмечается, что на рынке UzNEX действует национальная валюта, кредитные карты и доллары США. Граждане Узбекистана смогут только продавать криптовалюту, а резиденты смогут уже воспользоваться всеми услугами. Кроме того, Kobea Group планирует открыть в вузах Узбекистана кафедры по блокчейну.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане планируют создать майнинг-пул, участникам которого будут предоставляться льготные условия майнинга на территории республики.

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