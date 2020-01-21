Пхеньян, , 15:46 — REGNUM В 2019 году на всех судах КНДР, заходивших в порты стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), были выявлены дефекты и неполадки. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на Токийский меморандум о взаимопонимании по контролю судов государством порта в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Tokyo MOU).

В прошлом году в портах стран, подписавших меморандум, было проверено 51 северокорейское судно из КНДР, за исключением тех, что проходили осмотр повторно.

Известно, что с 2016 по 2019 год ни одно судно, прошедшее проверку, не было признано исправным. Кроме того, в прошлом году был введён запрет на эксплуатацию шести судов, которым запрещалось выходить в море до тех пор, пока не будут устранены все дефекты.

Основными причинами использования старых судов в КНДР являются экономические трудности и международные санкции.

Отмечается, что с каждым годом число северокорейских судов, проходящих проверку, сокращается с 275 судов в 2016 году, до 185 судов в 2017 году, до 79 судов в 2018 году.