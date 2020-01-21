Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM В Ростовской области опасные лифты в Целинской районной больнице отремонтируют. На эти цели из региональной казны выделено свыше 5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 21 января.

На замену изношенного лифтового оборудования из бюджета муниципалитета направят ещё 295 тыс. рублей. В настоящее время проектно-сметная документация на капремонт двух подъёмников получила положительное заключение госэкспертизы.

Уточняется, что ремонт будет выполнен в 2020 году.