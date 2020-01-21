Санкт-Петербург, , 09:05 — REGNUM В Петербурге в ближайшее время будет введена в эксплуатацию автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) на улице Фучика, построенная в конце 2019 года. Ведется проектирование еще нескольких подобных станций.

Об этом стало известно по итогам рабочей встречи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и председатель правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. На ней стороны подвели итоги сотрудничества в 2019 году и обсудили планы на 2020 год.

Развитие сети заправок для автотранспорта на газомоторном топливе идет в соответствии с Дорожной картой на 2019−2023 годы. Этот документ предусматривает увеличение количества газозаправочных объектов в Петербурге до 25 единиц. В настоящее время в городе действуют восемь таких объектов.

Помимо стационарных АГНКС, в 2019 году «Газпром» завершил строительство двух площадок для передвижных автогазозаправщиков — на ул. Малой Балканской и на Придорожной аллее.

«Газпром» продолжает развитие систем газоснабжения и газораспределения в южной части Петербурга.

«В частности, речь идет о перспективной газораспределительной станции (ГРС) «Санкт-Петербург» и газопроводе от нее до существующих сетей ГРС «Южная ТЭЦ», ГРС «Шоссейная» и ГРС «Московская Славянка», — уточнили в пресс-службе «Газпрома».

Уровень газификации в Петербурге к 1 января 2020 года достиг 84,3%.

Также «Газпром» по-прежнему вносит свой вклад в благоустройство центра Петербурга.«В 2020 году работы по мощению улиц, по замене и ремонту ворот и дверей зданий пройдут в Петроградском и Центральном районах», — отметили в Смольном.

Кроме того, в течение ближайших лет компания планирует построить 10 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивный комплекс с гимнастическим залом.

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