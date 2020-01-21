Благовещенск, , 07:44 — REGNUM Количество миллионеров в 2019 году увеличилось в Приамурье в сравнении с 2018 годом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФНС.

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По данным декларационной кампании, прошедшей в Приамурье в 2019 году, о доходах от 1 до 10 млн рублей отчитались 4 780 человек, в 2018 году в эту группу попало 3 888 амурчан. В группе от 10 млн рублей и выше в 2019 году оказалось 240 человек, тогда как в прошлом периоде их было 236.

Наибольшее количество миллионеров проживает на территории Благовещенска и Благовещенского района, Тынды, Белогорска, Свободного. Основными видами их деятельности являются банковская сфера, энергетическая отрасль, добыча драгоценных металлов, геологоразведка, производственная деятельность и оптовая торговля.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы считает, что федеральный бюджет России переполнен, но при этом доходы граждан не растут.