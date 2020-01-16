Москва, , 17:26 — REGNUM Идея о смене правительства РФ витала в воздухе, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР). Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Мы поддержали кандидатуру Михаила Мишустина, потому что эта ситуация о смене правительства витала в воздухе. Мы видели, что у нас в последние годы был профицит. Под 2 трлн лишних средств. У нас переполнен Фонд национального благосостояния, а доходы граждан не растут. Что-то в системе не работает. Я думаю, что надо думать и о 2024 годе. Так или иначе, мы к смене подойдём. И когда-то этот процесс нужно было запускать», — сказал Катасонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин определится с новым составом правительства в течение нескольких дней. Об этом он сообщил журналистам 16 января после утверждения его кандидатуры Государственной думой.

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