Москва, 16 января 2020, 17:26 — REGNUM Идея о смене правительства РФ витала в воздухе, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР). Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин определится с новым составом правительства в течение нескольких дней. Об этом он сообщил журналистам 16 января после утверждения его кандидатуры Государственной думой.
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