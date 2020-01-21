Рига, , 04:40 — REGNUM Отчёт опубликованный Министерством Сообщений Латвии говорит о том, что объём железнодорожных перевозок в прошлом 2019 году существенно сократился — до 41,492 тонн, пишет портал LSM.

В процентах это падение составляет 15,8 пунктов. Падение международных перевозок до 39,782 тонн было ещё большим. Оно равняется 16,9%. Рост внутренних перевозок на 25,1% был не в состоянии компенсировать это падение. Тоннаж внутренних перевозок крайне невелик, всего 1,72 млн тонн.

Если говорить о международных перевозках, то падение объёмов транзита состоялось на 18,6% до 36, 176 млн тонн, объём импортных перевозок чуть вырос, на 6,5% до 3,325 тонн, экспортные перевозки упали на 11,4%, при огромном в сравнении с импортом тоннажем, до 280 000 тонн.

Объем грузов доставленных железной дорогой к портам Латвии составил 31, 631 тонны, на 19,8% меньше, чем годом ранее. Транзит грузов наземным транспортом сократился на 9,9% до 4,546 млн тонн.