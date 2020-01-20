Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Выступление американского президента Дональда Трампа на экономическом форуме в Давосе покажет его пренебрежительное отношение к затеянной демократами процедуре импичмента, пишет 20 января The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Трамп будет находиться в Давосе и решать проблемы американской экономики в то самое время, когда противники будут пытаться отстранить его от власти в Сенате. Своим выступлением он покажет, что интриги вокруг него не мешают ему эффективно работать для страны.

Отмечается, что в выступлении Трамп затронет тему торгового соглашения с Китаем, а также торгового соглашения с Канадой и Мексикой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп на полях форума в Давосе проведёт ряд встреч, касающихся Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также ЕС.

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