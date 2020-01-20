Ашхабад, , 23:15 — REGNUM В ходе торгов на товарно-сырьевой бирже Туркмении за неделю заключено 30 сделок на $76 млн 509 тысяч (около 4 млрд 708 млн рублей), передает «Turkmenistan.ru» сегодня, 20 января.

Участие в торгах приняли бизнесмены из России, Казахстана, Турции, Афганистана, Сингапура, Швейцарии, Великобритании, Канады и Объединенных Арабских Эмиратов, а также местные коммерсанты.

Они заключили сделки на приобретение произведенных в Туркмении швейных и трикотажных изделий, хлопчатобумажной пряжи, хлопкового волокна, дизельного и авиационного топлива, полипропилена высокой плотности и газобетонных блоков.