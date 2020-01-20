Нью-Йорк, США, , 22:41 — REGNUM Усиление роли Китая в мире станет одной из тем экономического форума в Давосе (Швейцария), пишет 20 января The New York Times.

Также на международном форуме будут обсуждаться последствия готовящегося выхода Великобритании из состава Европейского союза. Ещё одной темой станет изменение климата на планете.

В качестве угроз «мировому порядку» названа тема ближневосточных конфликтов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от России на форум в Давос поедет делегация во главе с и.о. министра экономического развития Максимом Орешкиным. Конференция открывается 21 января.

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