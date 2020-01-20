Ашхабад, , 18:22 — REGNUM Вице-премьер-министр Чарымырат Пурчеков в ходе правительственного совещания доложил президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову о состоянии железнодорожных мостов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам высокопоставленного чиновника, в стране имеется 582 железнодорожных моста государственного значения, чье эксплуатационное состояние недавно исследовала госкомиссия. Теперь она занимается проверкой мостов местного значения.

В свою очередь туркменский лидер акцентировал внимание на важности осуществляемых проектов по улучшению транспортно-логистического потенциала страны, строительству автомобильных и железнодорожных мостов, а также других инфраструктурных объектов.

«При их сооружении нужно применять современные конструкции и прогрессивные технологии, и по своим инженерно-техническим и эксплуатационным параметрам они должны полностью соответствовать международным нормам мостостроения. В процессе их возведения необходимо выполнять комплекс научно-изыскательских, геофизических, геологических и строительно-монтажных работ», — подчеркнул Бердымухамедов.