Москва, , 17:46 — REGNUM Рост в 2019 году на 11% до 249 тысяч рублей среднестатистического кредита в РФ несёт в себе определенные риски, однако серьёзной проблемой пока не является. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Евгений Надоршин.

«Никакой катастрофы. Тот факт, что кредиты последние три года росли в два раза быстрее, чем номинальная зарплата, и ещё быстрее, чем доходы, это настораживающий признак, но из этих цифр ничего катастрофического не следует», — отметил эксперт.

По его мнению, наибольший интерес представляет не размер среднестатистического займа, а категории лиц или территории, где есть наибольшая закредитованность.

«Всё, что может вызывать опасение, находится в деталях: кто и в какой степени закредитован, насколько велика нагрузка на конкретные регионы и группы домохозяйств. В средних же цифрах ничего катастрофического нет», — сказал Надоршин.

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