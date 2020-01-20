Рига, , 16:50 — REGNUM Латвийская государственная компания ZMNĪ в прошлом году проложила 482 километра дренажа, чтобы исключить затопление латвийских дорог. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, дренажные работы были проведены на 46 объектах, в 39 округах — Айзпуте, Алуксне, Ауце, Бабите, Балтинава, Бауска, Беверени, Броцени, Цесвайне, Цибла, Дагда, Добеле, Гулбене, Елгава, Карсава, Кокнесе, Крустпилс, Кулдига, Кегумс, Лимбажи, Лудза, Марупе, Прейли, Приекуле, Резекне, Вецпиебалга, Вецумниеки, Вентспилс и Виляка.

Отмечается, что общая смета работ составила 10,07 млн евро и была профинансирована Европейским союзом.

Всего, в рамках этой программы Европейским фондом развития сельскохозяйственных земель (ELFLA) в период с 2016 г. по 2019 г, на мелиорацию Латвии было потрачено 25,76 млн евро. Протяженность работ на 160 объектах по всей стране составила 1394 километра.