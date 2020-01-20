Брянск, , 15:56 — REGNUM Главное таможенное управление Китайской Народной Республики утвердило необходимые протоколы для экспорта говядины из России. В число поставщиков вошли две компании из Брянской и Воронежской областей, сообщили 20 января в пресс-службе Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Китайская сторона аттестовала ООО «Брянская мясная компания» и воронежскую ГК «Заречное». Иностранные ветеринарные специалисты приезжали с инспекциями на предприятия, оценили соответствие производств ветеринарно-санитарным требованиям Китая.

Поставки возможны с 17 января 2020 года.