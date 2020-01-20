Вильнюс, , 14:53 — REGNUM Клайпедская окружная прокуратура в общей сложности арестовала 38 объектов компании Grigeo Klaipėda, завод которой обвиняют в сливе в Куршский залив отходов производства в обход очистных сооружений, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 января.

Арест не нарушает производства завода, позже ему было разрешено пользоваться некоторыми объектами. В Вильнюсе, тем временем, предложили всю компанию Grigeo, в которую входит в общей сложности 8 предприятий, национализировать. Предложение вынес депутат Сейма Литвы Наглис Путейкис.

Предполагается, что, обходя очистные сооружения и тайно сливая отходы в залив, предприятие экономило по 1,5 млн евро в год.