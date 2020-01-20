Абуджа, , 14:51 — REGNUM В настоящее время в Нигерии добывается 1,774 миллионов баррелей сырой нефти в сутки. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра нефти Нигерии Тимипре Сильвы.

По его словам, это превысило предыдущий прогноз государственной нефтяной компании NNPC, в соответствии с которым добыча нефти должна была составить 1,6 — 1,7 миллионов баррелей в сутки.

Официальный представитель NNPC заявил в ноябре 2019 года, что страна продолжит соблюдать соглашения ОПЕК по увеличению добычи нефти.

«Сегодня Нигерия добывает в соответствии с соглашениями ОПЕК 1,774 млн баррелей в сутки», — заявил Сильва на брифинге в Абудже.

Сильва добавил, что в настоящее время министерство работает над принятием давно отложенного законопроекта о нефтяной промышленности (PIB), после которого Нигерия проведет тендер на разведку крупных нефтяных блоков.

PIB, ключевой законодательный акт, который разрабатывался почти два десятилетия, нацелен на повышение прозрачности в сфере нефтедобычи, изменение фискального режима для производителей нефти и стимулирование роста нефтяной промышленности страны.