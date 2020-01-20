Бишкек, , 14:18 — REGNUM В 2020 году доходы бюджет столицы Киргизии прогнозируются на уровне 10 млрд сомов (8 млрд 812 млн рублей). Об этом сегодня, 20 января, на пресс-конференции заявил вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев, передает «Kaktus.media».

По словам городского чиновника, больше всего денег будет израсходовано на образовательную сферу — 4,4 млрд сомов (3 млрд 877 млн рублей) и на жилищно-коммунальное хозяйство — 3,3 млрд сомов (2 млрд 908 млн рублей).

Также планируется потратить 475 млн сомов (418 млн рублей) — на культуру и спорт, 332 млн сомов (292 млн рублей) — на соцзащиту и 273 млн сомов (240 млн рублей) — на сферу здравоохранения.

Заместитель главы столичного муниципалитета отмечает, что на строительство школ в бюджете города на 2020 год предусмотрено 715 млн сомов (630 млн рублей), при этом стоимость возведения одного учебного заведения составляет порядка 260 млн сомов (229 млн рублей).