Хельсинки, , 11:54 — REGNUM

С точки зрения экономики в проекте продления высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург до Хельсинки нет никакого смысла, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 20 января, глава агентства Infranews Алексей Безбородов, комментируя сообщение РЖД.

Ранее в пресс-службе РЖД сообщили о заинтересованности властей Финляндии в продлении ВСМ Москва — Петербург до Хельсинки: они полагают, что реализация такого проекта помогла бы увеличить поток туристов из России в Финляндию и из Финляндии в Россию.

« С точки зрения экономики в этом проекте нет никакого смысла. В Хельсинки живет 700 тысяч человек, во всей Финляндии — пять миллионов. Заполняться эти поезда не будут.

О том, что представляет собой финский туризм, можно судить по паромному сообщению. Разговор о финском туризме — это разговор у порога вытрезвителя.