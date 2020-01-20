Хельсинки, 20 января 2020, 11:54 — REGNUM
С точки зрения экономики в проекте продления высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург до Хельсинки нет никакого смысла, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 20 января, глава агентства Infranews Алексей Безбородов, комментируя сообщение РЖД.
Ранее в пресс-службе РЖД сообщили о заинтересованности властей Финляндии в продлении ВСМ Москва — Петербург до Хельсинки: они полагают, что реализация такого проекта помогла бы увеличить поток туристов из России в Финляндию и из Финляндии в Россию.