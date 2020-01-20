Москва, , 11:44 — REGNUM Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский на своих интернет-ресурсах рассказал о некоторых нюансах в начислении материнского капитала на первенца.

«Пляски с бубнами вокруг маткапитала и детских пособий в самом разгаре. Какой канал ни включи, в любой политической программе ни в чем не разбирающиеся эксперты поют осанну щедрой мудрой власти. Решение демографической проблемы не за горами! Щас как все ринутся за бабки рожать, ух!

Повторю ещё раз то, о чем неоднократно здесь говорил. Пособие на первого ребёнка выплачивается (выплачивалось) из бюджета. Пособие на второго и последующих детей — из того самого маткапитала <…>. Не верите — откройте нормативную базу или спросите в собесе (ПФР).

По всей видимости, вскоре пособие и на первого ребёнка будет выплачиваться из маткапитала, хоть формально он тоже бюджет. Но в любом случае платить будут, пока в маткапитале есть деньги. Увеличение маткапитала на второго и последующих детей направлено на то, чтобы было из чего выплачивать пособие до семи лет.

Здесь ещё раз: пособие платится до тех пор, пока на вашем счете есть маткапитальные деньги. Нет денег — нет и пособия. Если же вы потратили маткапитал, к примеру, на частичное погашение ипотеки, чего я делать категорически не советую (замучаетесь делить имущество, продавать его, либо ваши детки устанут определять доли), то вам шиш. Родное государство не упустит ни одного случая, где можно было бы проявить своё лицемерие. Так что рожайте для себя, как когда-то рожали вас. А если за это перепадёт какая копеечка, считайте ее приятным бонусом. И не спрашивайте, что у «экспертов» в голове», — иронизирует эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, исполнить поручения президента России Владимира по детским пособиям и материнскому капиталу, изложенные в послании Федеральному собранию собираются в максимально короткие сроки. Как пояснила «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей

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