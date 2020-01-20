Джакарта, , 11:35 — REGNUM Согласно данным министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии, 12 нефтегазовых проектов планируется запустить в 2020 году, сообщает Antara.

«Сейчас мы работаем над разработкой новых нефтегазовых ресурсов», — заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Арифин Тасриф в Джакарте.

Кроме того, правительство планирует реализовать ряд стратегий, предоставляя возможности и стимулы субъектам нефтегазового бизнеса для ускорения 42 планов развития нефтегазовой отрасли.

Издание отмечает, что государственный бюджет Индонезии на 2020 год предусматривает добычу нефти и газа в размере 1,9 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее испанская нефтегазовая компания Repsol и государственная нефтегазовая компания Малайзии Petronas открыли в индонезийской провинции Южная Суматра крупнейшее месторождение природного газа.

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