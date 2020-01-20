Рига, , 11:23 — REGNUM Представители министерства экономики Латвии и глава ведомства Ральф Немиро оценивают возможность заключить мировое соглашение с бывшими владельцами банка Parex Валерием Каргиным и Виктором Красовицким. Об этом пишет портал Dienas Business.

По данным журналистов, попытки взыскать 230 млн евро с Каргина и Красовицкого в судебном порядке продолжаются уже 10 лет. Суд признал законными претензии государства на сумму около 8 млн евро. Удалось взыскать 4,5 млн евро. Об остальной сумме спор продолжается.

Кроме этого, на время судебного процесса наложен арест на недвижимое имущество банкиров, стоимость которого оценивается от 4 до 6 млн евро, а также 10 млн евро Каргина и Красовицкого заморожены на счетах в банке. Судьба этих активов зависит от решения суда.

Предложение заключить мировое соглашение поступило от адвоката бывших владельцев Parex Угиса Грубе. Всего в спасение банка Parex государство вложило 1,7 млрд евро, из которых возвращено менее половины. В 2015 году хорошие активы Parex под брендом Citadele за 74 млн евро купил пул американских инвесторов, в числе которых были бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер и экс-глава Всемирного банка Джеймс Вулфенсон, хедж-фонд Baupost Group и другие.