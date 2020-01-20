Хабаровск, , 10:27 — REGNUM Канадская компания «Кинросс» купила месторождение золота в Хабаровском крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

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Проект по разработке перспективного месторождения Чульбаткан предполагает переработку руды методом кучного выщелачивания. Фиксированная общая стоимость сделки составила 238 млн долларов США. В разведочное бурение компания предполагает инвестировать не менее 10 млн долларов. Приблизительный объём перспективной минеральной ресурсной базы проекта оценен в 3,9 млн унций золота в категории исчисленных и 80 тыс. унций в категории предполагаемых минеральных ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, Колыма раньше срока выполнила план по добыче золота. На 1 декабря 2019 года добыто 43,74 тонны золота — на 8,4 тонны больше, чем год назад к этому времени.