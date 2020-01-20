Москва, , 10:24 — REGNUM Жители России смогут зарезервировать и выкупить красивые автомобильные номера через портал госуслуг. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Министерством экономики, пишет 20 января «Коммерсантъ».

Ожидается, что документ вступит в силу 1 января 2021 года. В нём прописан «порядок предварительного резервирования» госномера. Выкупить такой номер можно будет за повышенную госпошлину или путём участия в аукционе, детали процедур определят власти регионов.

«50% поступлений от уплаты госпошлины будет поступать в региональный бюджет», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года МВД РФ предложило продавать автомобильные номера с красивыми комбинациями цифр через портал госуслуг.

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