Найроби, , 10:24 — REGNUM Реализация сотен неэффективно управляемых инфраструктурных проектов в Кении была приостановлена на фоне растущей борьбы за власть в правительстве страны. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на доклад МВФ.

В соответствии с докладом, возобновление приостановленных проектов будет стоить правительству около 10 миллиардов долларов США, что, по словам экспертов МВФ, свидетельствует о кризисе масштабной инвестиционной программы Кении.

Как отмечается в докладе, более 500 проектов, около половины от их общего числа, были приостановлены из-за «неплатежей подрядчикам, недостаточного выделения средств и судебных разбирательств».

По словам журналистов, реализация крупных государственных инвестиционных проектов была начата в Кении с 2010 года. Однако, как отмечают в МВФ, увеличение числа инвестиционных проектов «произошло без достаточной проверки жизнеспособности и готовности проектов до того, как они вошли в бюджет».

»В связи с отсутствием фискального пространства возникли трудности с текущими проектами, которые сейчас влекут за собой большие расходы для правительства», — добавили в МВФ.

В фонде не назвали конкретных проектов, однако репортеры Reuters отмечают, что строительство дорог, рынков и стадионов было приостановлено по всей стране.

По данным МВФ, по состоянию на июнь 2019 года сумма неоплаченных счетов от департамента инфраструктуры Кении поставщикам и подрядчикам составила 78 миллиардов кенийских шиллингов (774,5 миллионов долларов США).

Как отмечают журналисты, кризис инвестиционной программы разворачивается на фоне общественного гнева по поводу растущего государственного долга и ряда скандалов, связанных со взяточничеством. Напомним, что во вторник, 14 января, президент Кении Ухуру Кеньятта подтвердил кандидатуру Укуры Ятани на посту министра финансов. Ятани заменил Генри Ротича, которому были предъявлены обвинения в финансовых преступлениях, что он отрицает.

В правительстве признали, что некоторые инвестиционные проекты не прошли проверку, и Ятани заявил в среду, 15 января, на совещании по подготовке бюджета, что имеющиеся ресурсы будут «выделены только на проекты и программы, которые обеспечат более высокую экономическую и социальную отдачу».

Ятани добавил, что в правительстве будет восстановлен отдел планирования и мониторинга проектов, чтобы «обеспечить своевременное завершение проектов и реализацию соотношения цены и качества».

По словам репортеров, утверждение Ятани в качестве министра финансов было частью правительственной перестановки, которая подчеркивает усиление разногласий между президентом Кеньяттой, который должен уйти в отставку, когда его второй пятилетний срок заканчивается в 2022 году, и его заместителем Уильямом Руто, который считает себя очевидным «наследником» на посту президента, однако в последнее время теряет позиции фаворита.

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