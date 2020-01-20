Южно-Сахалинск, , 09:37 — REGNUM Выплату в размере 150 тыс. рублей будут получать все роженицы Сахалина, независимо от возраста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Читайте также: На Сахалине за рождение первого ребёнка будут платить 150 тыс. рублей

Ранее в регионе с 2017 года действовал иной порядок: право на выплату в 150 тыс. рублей имели только женщины, родившие первого ребёнка в возрасте от 19 до 25 лет. Сейчас все возрастные ограничения отменены.

«Мы убираем это ограничение. Семье, которая отпраздновала рождение первенца, финансовая помощь никогда не повредит. Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию сказал о необходимости расширять меры социальной поддержки», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Правительство Сахалинской области также приняло решение увеличить региональный материнский капитал. Теперь после рождения второго и последующих детей семья будет получать 250 тыс. рублей, а не 200 тыс., как было ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Сахалинская область стала первым регионом на Дальнем Востоке, где роженица получала выплату за первого ребёнка в размере 150 тыс. рублей. Право на такую выплату имели женщины от 19 до 25 лет.