Якутск, 6 декабря 2019, 10:24 — REGNUM Первым потенциальным инвестором строительства Ленского моста в Якутии может стать группа ВИС Игоря Снегурова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Согласно сайта госзакупок, ООО «Восьмая концессионная компания» подало первой заявку на проектирование, строительство и платной автомобильной дороги «Мостовой переход через р. Лена в районе города Якутска». Тендер был объявлен 2 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, Росавтодор одобрил строительство моста в Якутии через реку Лену.
Перед этим президент РФ Владимир Путин в конце ноября одобрил проект, стоимость работ — 83 млрд рублей. Проезд по мосту для легкового транспорта будет бесплатным, для грузового — платным.