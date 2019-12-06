История вопроса

В ноябре 2019 года президент России Владимир Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена в Якутии. Проект предполагает возведение 3-километрового перехода в районе Якутска, стоимость работ - 83 млрд рублей. Проезд по мосту для легковых автомобилей будет бесплатным, для грузового - платным. В своей резолюции Владимир Путин написал, что "ситуация дозрела до реализации". Проект должен быть реализован к 2025 году.