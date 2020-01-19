Харбин, Китай, , 03:01 — REGNUM Торговля северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян с Россией выросла на 4% в прошедшем году, достигнув 127,1 млрд юаней (около $18,5 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Торговля провинции с Россией составила 85,5% от объема импорта и экспорта со странами «Нового шелкового пути» региона за прошедший год. При этом, торговля со странами «Пояса и пути» выросла на 5%.

По данным таможни Харбина, столицы провинции Хэйлунцзян, внешняя торговля в 2019 году увеличилась на 6,4% в годовом исчислении до 186 млрд юаней. Экспорт вырос на 18,8% до 34,94 млрд юаней.

За прошедший год провинция наблюдала крупнейший за последнее время рост экспорта медицинской и электрической продукции, который составил 17,5% относительно 2018 года. Экспорт сельскохозяйственной продукции, текстиля, одежды и так далее также значительно вырос.

Как сообщало ИА REGNUM, внешняя торговля китайской провинции Чжэцзян выросла в 2019 году на 8,1%, достигнув 3,08 трлн юаней.

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