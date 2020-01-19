Пекин, , 02:16 — REGNUM Потребление природного газа в Китае продолжит расти в 2020 году в рамках усилий, предпринимаемых руководством страны по борьбе с загрязнением воздуха, сообщили в крупнейшей компании Поднебесной по добыче газа PetroChina, передает 18 января агентство Синьхуа.

Потребление природного газа, как ожидается увеличится на 8,6% в 2020 году, достигнув 330 млрд кубометров. Будет расти и производство природного газа на 8,2% до 187,4 млрд кубометров, в то время как импорт также должен подскочить на 9,3% до 150 млрд кубометров.

Китай поощряет эффективное и широкомасштабное использование породного газа в качестве топлива для промышленности, энергетики и транспорта. Согласно трехлетнему плану действий по борьбе с загрязнением воздуха в стране, опубликованном в 2018 году, Китай увеличит долю природного газа в общем первичном энергопотреблении страны до 10% к 2020 году.

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