Вашингтон, , 06:58 — REGNUM Рост неравенства доходов и благосостояния, который в настоящее время наблюдается в мире, может быть признаком скорого наступления глобального финансового кризиса. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в рамках презентации в Институте мировой экономики им. Питерсона в Вашингтоне.

По словам Георгиевой, за последние два столетия произошел существенный рост неравенства внутри многих стран. Она сравнила нынешнюю ситуацию с той, с которой столкнулся мир в первые десятилетия XX века. Ее итогом стала финансовая катастрофа.

Директор-распорядитель добавила, что начало XXI века «охарактеризовалось возрастающей неуверенностью».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября МВФ изменил прогноз роста мировой экономики в сторону снижения. Так, по итогам 2019 года данный показатель составит 3,0% — что является худшим показателем с кризиса 2008−2009 годов.

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