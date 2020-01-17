Бишкек, , 17:26 — REGNUM Внешнеторговый оборот Киргизии в январе — ноябре 2019 года составил более $6 млрд (369,4 млрд рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 2,6%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета республики.

Отмечается, что экспортные поставки за одиннадцать месяцев минувшего года увеличились на 9,4%, а импортные поступления, напротив, сократились на 6,6%.

Объем взаимной торговли Киргизии с другими государствами-членами Евразийского экономического союза в январе — ноябре 2019 года превысил $2 млрд (123,1 млрд рублей) и в сравнении с аналогичным периодом 2018 года уменьшился на 4,2%.

При этом зафиксировано сокращение как экспортных поставок — на 0,8%, так и импортных поступлений — на 5,1%.

Наибольшая доля взаимной торговли республики со странами участницами ЕАЭС пришлась на Россию — 61,6% и на Казахстан — 36,2%.