Рига, , 17:18 — REGNUM Банкам Латвии поручено временно отказывать в проведении всех удалённых платежей, связанных с азартными играми и лотереями. Речь о тех бизнесменах, которые не получили лицензию на проведение азартных игр. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, коммерческие банки Латвии обязаны не только отказывать клиентам в осуществление таких платежей, но и ежегодно, до 1 февраля предоставлять информацию об этих транзакциях Службе государственных доходов (СГД) Латвии.

В СГД считают, что эти действия будут препятствовать деятельности организаторов нелегальных казино и лотерей в интернете, а также сократят оборот «грязных» денег. Эту информацию банки смогут предоставлять СГД электронно, используя систему EDS.