Вильнюс, , 15:48 — REGNUM Литовские производители пищевой продукции признают, что за пять лет с момента начала войны санкций между Евросоюзом и Россией им не удалось переориентировать экспорт своей продукции в Китай, заменив тем самым потерянный российский рынок. Высказывания литовских производителей сегодня, 17 января, приводит прибалтийское новостное агентство BNS.

По словам производителей, в Китай из Литвы экспортировались только пробные разовые партии различной продукции — мясной, молочной, пшеницы.

«Китай был бы одним из лучших альтернативных рынков», — признаёт глава ассоциации переработчиков мяса Эгидиюс Мацкявичюс.

«Для получения разрешения потребовалось почти шесть лет, но мы смогли найти партнеров и удалось продать зерно», — поясняет глава литовской ассоциации переработчиков зерна Даля Рушчяускайте.

Руководитель ассоциации крупнейших молочный производителей Эгидиюс Симонис тем временем утверждает, что конкурировать и закрепиться на китайском рынке оказалось чрезвычайно сложно. «Мы очень долго ждали разрешения, работали много лет, когда получили, были очень рады и думали, что все сдвинется. Но нужно не только разрешение, но и представители там. Мы общаемся с министерствами и правительством, чтобы они взяли пример с датчан, у которых в Китае есть поддерживаемое государством представительство, склады, на которые поставляется продукция и оформляются документы. Каждой компании в отдельности сложно и дорого экспортировать», — отмечает предприниматель.

«Долговременные наработки приносят свои плоды на азиатских рынках, но не везде. Китай чаще не оправдывает ожиданий, чем оправдывает. Много надежд, но мало результатов», — заключил глава ассоциации экспортеров пищевых продуктов, в которую входят 20 литовских компаний, Гедрюс Багушинскас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о договорённостях с Пекином в Литве заявляло ещё прошлое правительство Литвы под руководством премьер-министра Альгирдаса Буткявичюса. Пять лет назад назад упор также делался на экспорт в Китай продуктов питания. Преимущественно — молочной продукции. В Литве декларировали, что после потери российского рынка именно китайский станет не просто полноценной заменой, но во много раз увеличит прибыль литовских компаний.