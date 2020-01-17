Ашхабад, , 15:33 — REGNUM Государственный банк Туркмении «Внешэкономбанк» предоставил кредит для молодых семей с льготной процентной ставкой. Об этом сообщается на сайте банка.

Согласно условиям кредита «Счастливая семья», денежная сумма до 6 тыс. манат (105 381 рубль) выдается сроком на 3 года под 1% годовых. Отмечается, что условия кредита направлены на улучшение социально-бытовых условий для молодых семей.

Кредит предоставляется молодой семье, возраст супругов в которой не превышает 30 лет. Кроме того, средства будут выделяться только тем парам, чей брак был заключен после подписания соответствующего указа главы государства от 2 сентября 2011 года.

Напомним, в ноябре 2019 года оппозиционные СМИ Туркмении сообщили, что жители Марыйской и Лебапской областей республики не могут получить заработные платы, пенсии и социальные пособия из-за отсутствия денег в банкоматах.

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