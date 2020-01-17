Сеул, , 11:13 — REGNUM Начиная с января 2020 года данные о случаях суицида в Южной Корее будут публиковаться ежемесячно. Об этом 17 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Статистической службы страны.

По их словам, данные изменения связаны с введением новой системы учёта данных полиции и учреждений, фиксирующих заявления о смерти.

По мнению экспертов, нововведения позволят более точно вести мониторинг ситуации, принимая конкретные и более своевременные меры по предотвращению суицидов.

Отметим, что ранее Статистическая служба страны публиковала отчёт о суицидах раз в год.

Известно, что среди стран мира ежемесячный отчёт о самоубийствах публикуется в Японии, в США и Великобритании данные публикуются ежеквартально.