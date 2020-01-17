Магадан, Магаданская область, , 07:05 — REGNUM В Магаданской области учителя за классное руководство получают доплаты в 2,5 тыс. рублей. После послания президента Владимира Путина Федеральному собранию специалисты рассчитывают, сколько потребуется дополнительного финансирования для доплат за классное руководство.

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В школах региона всего 771 классный руководитель. Из средств субвенции из бюджета Магаданской области они получают выплаты по 2,5 тыс. рублей.

«Поручение президента о введении доплаты классным руководителям — это серьёзная мера поддержки учителям, ведущим классную работу. По поручению губернатора Сергея Носова специалисты образования уже приступили к расчётам потребности в дополнительном финансировании на эти цели» — цитирует КОЛЫМА-ИНФОРМ министра образования Магаданской области Анжелу Шурхно.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в своём послании 15 января Федеральному собранию предложил увеличить выплаты за классное руководство до 5 тыс. рублей.