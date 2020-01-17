Казань, , 06:02 — REGNUM В рамках банкротного дела, начатого в отношении АО «Аммоний» главным кредитором — ВЭБ, от последнего поступило требование о выплате многомиллиардного долга. Его начнут рассматривать 26 марта 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Арбитражный суд Республики Татарстан 31.12.2019 года поступило заявление государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», г. Москва (ОГРН: 1 077 711 000 102, ИНН: 7 750 004 150) о включении в реестр требований кредиторов акционерного общества «Аммоний», г. Менделеевск (вх.80 168 от 31.12.2019) в размере 95 987 418 314,94 рубля», — отмечается в материалах дела.

Речь идёт о кредите, выданном на реализацию крупного проекта по выпуску карбамида и аммиачной селитры.

Помимо ВЭБ в деле отметились и другие кредиторы из разных регионов, в том числе курганское АО «Катайский насосный завод».

С конца ноября 2019 года по решению суда АО «Аммоний» находится под наблюдением, которое продлится до 25 мая 2020 года. Временный управляющий — Дмитрий Демкин из Орловской области.

Напомним, осенью 2019 года стало известно, что для «Аммония» найден новый инвестор в лице структур российского миллиардера Романа Троценко. Долги АО из Татарии перед ВЭБ приобрело КАО «Азот» (Кемеровская область), входящее в группу СДС «Азот». Долг переуступили за 900 млн долларов США. Таким образом, к башкирскому активу, приобретённому в июле 2019 года, Троценко получил и завод удобрений в Татарии. Через «Менделеевсказот», который принадлежит «Аммонию», группа «СДС Азот» уже начала вхождение в структуры нового актива. В течение двух лет Троценко пообещал вливание в «Аммоний» порядка 12 млрд рублей.

Позднее ВЭБ подал банкротный иск, но объяснили подобный шаг необходимостью сохранить деятельность в переходный период и восстановить платёжеспособность предприятия.

Завод «Аммоний»: от инвестора-миллиардера до банкротных претензий ВЭБ