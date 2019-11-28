28 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 06:51 — REGNUM Завод — производитель удобрений «Аммоний» из Менделеевска (Татария), для которого два месяца назад нашёлся инвестор из списка Forbes, неожиданно для многих взяли под наблюдение. Банкротный иск подала госкорпорация «ВЭБ.РФ», которая финансировала инвестиционный проект должника. Власти региона настаивают на том, что наблюдение введено для «восстановления платёжеспособности» компании. Глава ВЭБ Игорь Шувалов 27 ноября 2019 года в Казани также заверял, что банкротный иск и наблюдение — для недопущения банкротства завода. ИА REGNUM проанализировало, что же происходит на крупном предприятии, ведущем свою историю с 1983 года.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

О заводе

История компании «Аммоний» берёт своё начало в 1983 году, когда появился «Новоменделеевский химический завод». В 1989 году на предприятии начали выпускать аммиачную селитру — универсальное минеральное удобрение, активно используемое в сельском хозяйстве, а также дачниками и огородниками.

С 2004 года компания начала работать как ООО «Менделеевсказот». В июне 2006 года было учреждено АО «Аммоний» для производства удобрений и азотных соединений, а уже с 2014 года ООО «Менделеевсказот» полностью принадлежит АО «Аммоний». Последнее с уставным капиталом 217 302 380 рублей учредили Николай Решетников и Рамиль Яруллин, гендиректор с июня 2018 года — Тимур Алиев.

Алиев является совладельцем ликвидируемого с 2018 года ООО «Казанское строительно-производственное объединение «Ислах». У Решетникова в активе — центр китайской медицины и доля в компании по очистке воды, а Яруллин владеет долями в девяти компаниях, в том числе в хозяйстве по выращиванию зерновых.

По открытым данным, акционерами АО «Аммоний» являются ООО «Татаммоний» с долей 46,4%, госкорпорация «ВЭБ.РФ» — 20% и Инвестиционно-венчурный фонд РТ — 33,56%. Компания «Татаммоний» учреждена в марте 2011 года, юридический адрес — Москва, уставный капитал — более 587,03 млн рублей, с июля 2019 года единственным владельцем числится закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Регионгазфинанс — второй комбинированный фонд». Директор «Татаммония» с октября 2019 года — Вячеслав Гаврилов (владелец ООО «Терсел инжиниринг», созданного в апреле 2019 года для производства приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний).

Инвестиционно-венчурный фонд РТ учреждён кабинетом министров Татарии в 2004 году.

Инвестпроект и долги перед ВЭБ

Проект, который в итоге вогнал завод в долги, начали реализовывать в 2011 году. Промышленные мощности стоимостью 1,413 млрд долларов США сдали в строй в феврале 2016 года, хотя первая продукция (аммиак) сошла с конвейера на нём в 2015 году. На открытии присутствовал Владимир Путин, который и дал старт предприятию.

Мощность первого комплекса была рассчитана на 717 тыс. тонн аммиака. Предполагался на нём выпуск карбамида и аммиачной селитры. При этом часть продукции шла на экспорт, пользуясь спросом у иностранных компаний.

«Основная часть производимой продукции будет использоваться для нужд сельского хозяйства и в нефтехимии. Аммиак, карбамид и аммиачная селитра являются азотными удобрениями, а метанол востребован в химической промышленности. Аммиак может быть реализован как в качестве отдельного азотного удобрения, так и для внутреннего производства карбамида и аммиачной селитры», — отмечалось в одном из годовых отчётов компании.

Средства на стройку и оборудование частично выделила госкорпорация «ВЭБ.РФ», которой заёмщик должен был в итоге вернуть с учётом процентов порядка 2,2 млрд долларов США. Окупить вложения планировалось за счёт соглашения с иностранными инвесторами. С компаниями «Мицубиси Хэви Индастриз» (Mitsubishi Heavy Industries) и «Соджиц Корпорейшн» (Sojitz Corporation) ещё в 2010 году было подписано соглашение о начале работ по проектированию и строительству комплекса «Аммоний». В реализации этого проекта также участвовала Китайская национальная химико-инжиниринговая корпорация (CNCEC).

В феврале 2016 года в Токио власти Татарии встретились с руководством обеих японских компаний, обсудив реализацию проекта. Рустам Минниханов тогда напомнил, что «изначально многие не поверили в этот проект, считали его утопическим», но тут же развеял страхи, добавив, что «это один из уникальнейших российско-японских проектов». Тогда же был поднят и вопрос о строительстве ещё одного схожего, газохимического комплекса — «Аммоний-2», в котором для экономии предлагалось задействовать разработанную документацию по «Аммонию» и имеющийся опыт. Тогда же между сторонами — главой совета директоров АО «Аммоний» Ренатом Ханбиковым, гендиректором «Татнефти» Наилем Магановым и руководством японских компаний был подписан меморандум о намерениях по проекту «Аммоний-2».

Несмотря на то, что в первом полугодии 2019 года выручка компании от продажи продукции выросла до 2 млрд рублей (в 2,4 раза), погасить кредитные долги в срок завод не смог.

Инвестор-миллиардер из списка Forbes

Право потребовать долг с завода ВЭБ реализовал с 50%-ным дисконтом. О сделке стало известно осенью 2019 года. В сентябре ВЭБ сообщил о переуступке права требования долга за 900 млн долларов США компании из дивизиона бизнесмена Романа Троценко — группы СДС «Азот». Покупателем стало КАО «Азот» из Кемеровской области. Его конкурентами были компании «Лукойл» миллиардера Вагита Алекперова, «Акрон» Вячеслава Кантора и «Еврохим» Андрея Мельниченко.

Для Троценко это стало вторым активом в Поволжье. В июле 2019 года в СДС «Азот» вошло башкирское АО «Мелеузовские минеральные удобрения».

Завод-производитель удобрений «Аммоний» получил инвестора из списка Forbes

В комментариях федеральным изданиям Троценко после оглашения сделки заявил, что в «Аммоний» в течение двух лет будет вложено около 12 млрд рублей. Тогда же велась речь о вхождении его компании в число владельцев завода. Завершить эту процедуру планируют до конца 2019 года.

О том, что процесс вхождения структур Троценко уже начался, говорят данные ЕГРЮЛ. У «Менделеевсказота», принадлежащего «Аммонию», имеются на сегодня доли в трёх действующих компаниях. ООО «Форвард групп» было создано в апреле 2002 года в Казани для управления эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. С 22 ноября 2019 года компанией владеют «Менделеевсказот» (доля 99%) и АО «СДС Азот» Троценко. ООО «Статус-Проф» создано в 2004 году для аренды и лизинга машин и оборудования. С 22 ноября 2019 года его собственники те же компании, что и у «Форвард Групп».

ООО «Келлис» было создано для управления собственной недвижимостью в августе 2004 года в Казани. С 13 сентября 2019 года в число собственников с долей 61%, помимо ООО «Статус-Проф», вошло и «Менделеевсказот».

Помимо этого, «Форвард групп» и «Статус-Проф» с августа 2010 года — владельцы ООО «Аммоний-Агро», созданного в Менделеевске для управления собственной недвижимостью.

Банкротный иск

Громом среди ясного неба после сообщения об инвесторе стал банкротный иск ВЭБ, поданный 28 октября 2019 года. На сайте минпромторга Татарии тогда появилось сообщение, что процедура наблюдения «необходима для сохранения деятельности АО «Аммоний» в переходный период и для восстановления платежеспособности предприятия».

«Данные мероприятия соответствуют планам ВЭБ. РФ и Республики Татарстан по привлечению профильного отраслевого инвестора», — отмечалось в сообщении.

26 ноября 2019 года на предприятии ввели наблюдение — на семь месяцев. За это время завод должны вывести из проблемной ситуации. Подробности вердикта и сумма претензий госкорпорации пока неизвестны.

27 ноября Казань посетил глава ВЭБ. РФ Игорь Шувалов, который на встрече с Рустамом Миннихановым ещё раз заявил о заинтересованности «всех сторон в сохранении стабильной работы предприятия, недопущении его банкротства». Также говорилось о возможности строительства второй очереди завода.

Конкретика же по судьбе «Аммония» появится в 2020 года, когда временный управляющий огласит первый отчёт по итогам наблюдения.