Якутск, , 05:23 — REGNUM К 2024 году в Якутии количество работающих в IT-отрасли увеличится до 10 тыс. человек.

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«Сегодня в республике уже 1,5 тыс. человек работают в этой IT-отрасли. Мы ставим задачу, чтобы к 2024 году работали 10 тыс. человек», — цитирует главу Якутии Айсена Николаева ТАСС.

На данный момент, по словам Николаева, ведутся переговоры о вхождении Якутска в проект в сфере подготовки IT-специалистов «Школа 21». Для этого есть вся необходимая база: математическая школа в университете Якутии.

«Мы 200 человек готовим, которые востребованы в этой отрасли, но нам надо тысячами их готовить. Сейчас мы ведём переговоры со «Сбербанком», чтобы «Школа 21» была не только в городах-миллионниках, но и в таких городах, как Якутск», — добавил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин уделил внимание развитию цифровизации, новым технологиям, интернету.