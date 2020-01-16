Москва, , 18:54 — REGNUM Созданная с помощью беспилотных летательных аппаратов цифровая 3D-модель территории Великого Новгорода и трех районов повысила качество и оперативность земельного контроля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, об этом сегодня, 16 января, заявил губернатор Андрей Никитин на XI Гайдаровском форуме в Москве.

По его словам, прогнозируемое увеличение налоговой базы по платежам за землю в регионе с использованием технологий — до 10%.

Среди успешных практик он также назвал онлайн-систему учёта энергоресурсов в ЖКХ.

Этот проект внедрён в 200 новгородских школах и, по словам Никитина, в 2018 году показал возможность снижения затрат на коммунальные услуги на 15%.

Новгородский губернатор сообщил, что эти проекты реализуются в регионе в рамках созданной в 2017 году фабрики пилотирования проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Статистика на сегодняшний день следующая: через нас прошло около 50 проектов, из них треть осталась в регионе и внедряется в полном масштабе на территории Новгородской области. Остальные оказались нецелесообразными на региональном уровне», — отметил Андрей Никитин.

По словам новгородского губернатора, через фабрику пилотирования регион получил доступ ко всем интересным стартапам.