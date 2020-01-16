Рига, , 17:36 — REGNUM Министерство здравоохранения Латвии в ближайшее время подготовит и предложит на общественное обсуждение законопроект о солидарном налоге на здравоохранение. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, суть предложений министерства в том, чтобы 1% всех социальных отчислений всех без исключения работающих, то есть, в том числе тех, кто получает гонорары, или имеет особый налоговый режим, шёл на нужды здравоохранения. Неработающие группы населения (дети, пенсионеры, инвалиды) планируется страховать за счет бюджета.

Отмечается, что представители минздрава Латвии видят в этом подходе возможность обеспечить «резидентов Латвии качественным медицинским обслуживанием в рамках единой системы».

Законопроект, согласно предыдущему решению Сейма (парламента), должен быть подан правительством в парламент до 31 марта 2020 года.

Минздрав Латвии запланировал ввести новый налог с 1 января 2021 года. Предполагается, что финансирование отрасли вырастет на 17,5 млн евро.