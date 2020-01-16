Ашхабад, , 15:35 — REGNUM Власти Швейцарии намерены вернуть Туркмении около $1,3 млн (79,8 млн рублей), которые были конфискованы у туркменских чиновников, совершивших коррупционные преступления. Об этом сообщает пресс-служба швейцарского внешнеполитического ведомства.

Эти деньги планируют направить на приобретение противотуберкулезных препаратов в рамках проекта здравоохранения Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН).

Отмечается, что такой механизм реституции соответствует стратегии Швейцарии по замораживанию, конфискации и возвращению незаконно приобретенных активов политически значимых лиц.