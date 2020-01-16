Москва, , 15:03 — REGNUM Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин заявил, что майские указы президента страны Владимира Путина обязательны к исполнению и новое правительство будет заниматься этим.

«Конечно, майские указы безусловны к выполнению. Правительство будет этим заниматься», — сказал Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что на реализацию тезисов послания президента РФ Владимира Путина с 2020 по 2023 год включительно потребуется 4 трлн рублей из федерального бюджета. Средства, которые необходимы для реализации тезисов послания, уже имеются в федеральном бюджете страны, уточнил он.