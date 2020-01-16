Краснодар, , 11:03 — REGNUM Краснодарский край занимает первое место в Южном федеральном округе по количеству лицензированных объектов продажи спиртных напитков, сообщила 16 января пресс-служба администрации региона.

«В настоящее время лицензии на розничную продажу алкогольной продукции имеют более 10,5 тысячи объектов. По количеству лицензированных точек Краснодарский край занимает первое место в Южном Федеральном округе в расчете на тысячу человек совершеннолетнего возраста», — отметил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Так, за минувший год было выдано и переоформлено 4,5 тыс. лицензий на торговлю алкогольной продукцией, в бюджет края от уплаты госпошлин поступило 249 млн рублей. Вместе с тем, в 2019 году было приостановлено 106 лицензий — это в два раза больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на территории Кубани из незаконного оборота было изъято 16 тыс. литров алкоголя.

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