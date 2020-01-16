Краснодар, 16 января 2020, 11:03 — REGNUM Краснодарский край занимает первое место в Южном федеральном округе по количеству лицензированных объектов продажи спиртных напитков, сообщила 16 января пресс-служба администрации региона.
Так, за минувший год было выдано и переоформлено 4,5 тыс. лицензий на торговлю алкогольной продукцией, в бюджет края от уплаты госпошлин поступило 249 млн рублей. Вместе с тем, в 2019 году было приостановлено 106 лицензий — это в два раза больше, чем годом ранее.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на территории Кубани из незаконного оборота было изъято 16 тыс. литров алкоголя.
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