Киев, 16 января 2020, 11:02 — REGNUM На Украине в данный момент работают 11 из 15 блоков атомных станций, сообщили 16 января в пресс-службе компании НАК «Энергоатом».
Проводится ремонт третьего и шестого энергоблоков Запорожской АЭС, первого энергоблока Ровенской АЭС и первого энергоблока Хмельницкой АЭС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине в связи с низким спросом на электроэнергию была принудительно снижена выработка электричества атомными станциями на 400 МВт.
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