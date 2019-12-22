Киев, , 18:56 — REGNUM На Украине в связи с низким спросом на электроэнергию принудительно снизили генерацию атомных электростанции на величину 400 МВт. Об этом 22 декабря сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус на своей странице в социальной сети Facebook.

Падение спроса он связывает с теплой погодой и высокой выработкой электроэнергии «зелёными» частными производителями, которые используют солнечные и ветряные электростанции. В сообщении Герус приводит данные по стоимости электроэнергии для потребителей, так, атомные электростанции установили ставку 0,7 гривен за кВт в час, а «зеленые» электростанции ввели самый дорогой в регионе тариф — 3−5 гривен за кВт в час.

Он осудил подобную политику со стороны украинских властей и предостерег их от повторения подобной ситуации весной следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, импорт электроэнергии из России на Украину в ноябре 2019 года составлял 0,13% до 0,54% от общего потребления ночью и днем соответственно. Импорт электроэнергии из РФ по двусторонним был запрещен Верховной радой 4 декабря этого года. Однако, о возобновлении Украиной поставок электроэнергии из России сообщила 13 декабря компания Exploration & Production Consulting. Возобновление импорта произошло 11 декабря: за три дня количество забранной электроэнергии выросло до 1,268 млн кВт⋅ч. Также восстановился импорт электроэнергии из Белоруссии — с 7 декабря. Ежесуточный объём составляет примерно 5,3 млн кВт⋅ч.

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