Ашхабад, , 09:52 — REGNUM Туркменские нефтяники с начала 2019 года добыли около 10 тысяч тонн сырой нефти на месторождении «Яшилдепе», расположенном в Лебапской области Туркмении, передает «Туркменистан: золотой век».

Углеводородное сырье отправлено на Сейдинский нефтеперерабатывающий завод, откуда готовая продукция будет поставлена на мировой рынок нефтепродуктов.

Отмечается, что за 2019 год на крупнейшем в регионе нефтяном месторождении «Яшилдепе» добыто свыше 200 тысяч тонн нефти. В текущем году нефтяники Лебапской области планируют увеличить объемы добычи сырья.