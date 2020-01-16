Владивосток, , 07:04 — REGNUM Краевое предприятие «Приморский экологический оператор» для вывоза бытовых отходов закупило 15 единиц спецтехники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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С начала 2020 года в Приморье, после перехода к новой схеме обработки твёрдых бытовых отходов, остро испытывается нехватка спецтехники, дворы Владивостока и некоторых территорий края буквально завалены мусором. Как рассказал замдиректора учреждения Сергей Лазарев, всего было приобретено 8 мусоровозов, 4 самосвала, 2 бортовые машины и один мультилифт.

«Мусоровозы на базе МАЗов вмещают в себя до 180 стандартных контейнеров, будут работать в Лесозаводске и Владивостоке. В Первомайском районе города будет трудиться и мультилифт — это машина со съемным бункером-накопителем большого объема, которая может использоваться и как самосвал. МАЗы — самосвалы задействуем в северных районах, они предназначены для перевозки отходов на полигоны, бортовые машины используем для сбора крупногабаритного мусора», — пояснил Сергей Лазарев.

Как сообщало ИА REGNUM, более 200 случаев не вывоза мусора зафиксировала прокуратура Приморья.