Владивосток, , 02:53 — REGNUM В Приморье в отношении руководителей «Приморского экологического оператора» и компании «Даль-Эко» прокуратура возбудила административное производство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

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Проверка, проведённая прокуратурой в отношении субъектов, ответственных за вывоз мусора в Приморье, обнаружила более 200 фактов длительного непринятия мер по вывозу твёрдых коммунальных отходов, что привело к скапливанию огромного количества мусора в нескольких городах края и районах Владивостока.

«В адрес директора КГУП «Приморский экологический оператор» внесено представление. Также органами прокуратуры края инициировано возбуждение дел об административных правонарушениях, как в отношении должностных лиц регионального оператора, так и в отношении ООО «Даль-ЭКО», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке отмечается отсутствие работы по вывозу твёрдых бытовых отходов, что приводит к накоплению мусора возле жилых домов. Ситуация дошла до того, что вынужден вмешаться глава региона.